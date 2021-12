Foggia: Bellanova, garantire vita degna e sicurezza è un obbligo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Per la copresidente di Italia viva e viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, "non si può fare come niente fosse. Il rogo nell'insediamento nomadi a Stornara, insediamento informale ai margini di tutto, dove hanno perso la vita carbonizzati due bambini nomadi di 2 e 4 anni - continua su Facebook -, interroga e sfida la coscienza di ognuno di noi. Non è sufficiente dire: mai più. Non è sufficiente il cordoglio. Comunque lo si voglia commentare, quel rogo e quei corpicini sono un atto d'accusa. E chiamano chiunque abbia responsabilità a fare, ad intervenire, a garantire sicurezza e vita degna". Bellanova prosegue: "Non è molto diverso quel che è accaduto a Stornara da quanto continua ad accadere alle porte dell'Europa lungo la dorsale balcanica, sapendo che molto presto i fortunati che riescono a oltrepassare il filo spinato potrebbero arrivare in uno di questi campi. La pietà non basta più". (Rin)