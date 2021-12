Droga: Rampelli, Fd'I vicina a comunità terapeutiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, osserva: "Escluse dal governo, ma centrali in parlamento. Le comunità terapeutiche, che settimane fa sono state boicottate dal ministro Dadone alla conferenza di Genova - continua il parlamentare in una nota -, sono state oggi invece ospiti d'onore alla Camera dei deputati in un evento organizzato dalla collega Maria Teresa Bellucci, capogruppo Fd'I in commissione Affari sociali e responsabile del dipartimento Dipendenze e Terzo settore. Il documento presentato, e che doveva essere illustrato anche a Genova, è stato condiviso da Fratelli d'Italia in tutte le sue parti e diventerà il fulcro di nuove iniziative contro le tossicodipendenze che non hanno mai smesso di mietere vittime, soprattutto fra i più giovani". Rampelli conclude: "L'attenzione resta sempre alta da parte di Fratelli d'Italia che prosegue nella campagna di sensibilizzazione del governo Draghi, finora piuttosto distratto". (Com)