Argentina: governo sconfitto alla Camera, bocciata legge di Bilancio 2022 (4)

- La legge, presentata lunedì dal ministero Guzman a membri della commissione Bilancio, si basa su alcune variabili chiave: crescita del Pil del 4 per cento, deficit primario al 3,3 per cento e inflazione al 33 per cento nel 2022. Un testo elaborato a settembre, prima che l'evoluzione del quadro economico rendesse necessari ulteriori aggiustamenti. Se rispetto a settembre sono infatti migliorati i numeri relativi a crescita del Pil e riduzione del deficit nell'anno in corso, sono peggiorati invece quelli relativi all'inflazione, che attualmente continua ad attestarsi oltre il 50 per cento su anno con tendenza al rialzo. "E' un obiettivo centrale del governo attaccare il problema dell'inflazione", ha affermato Guzman. "Oggi l'Argentina sta vivendo un processo di forte crescita che ci aspettiamo arrivi al +10 per cento del Pil quest'anno", ha aggiunto il ministro, sottolineando che parallelamente il governo è riuscito a ridurre il deficit primario dal 6,4 per cento del Pil nel 2020 al 3,5 per cento nel 2021. Il titolare dell'Economia stima inoltre un incremento degli investimenti del 30 per cento con un effetto virtuoso in termini di incremento della capacità di offerta del mercato per sostenere la ripresa nel tempo. (segue) (Abu)