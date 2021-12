Lombardia: negli orti botanici mostre e attività educative anche in inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli orti botanici Lombardi non si fermano neanche in inverno. Nonostante molti degli spazi verdi della rete siano attualmente chiusi al pubblico, presso gli Orti botanici di Brera e di Bergamo sono in programma le mostre "Natura in Arte" - composta da 25 opere scultoree realizzate da artisti moderni e contemporanei -, e "De-pavimentiamoci! - Prove di riconciliazione tra costruito e naturalità". Ma le attività della Rete non finiscono qui: oltre ai progetti educativi rivolti alle scuole, in corso anche "Oblò - Orti botanici Lombardia online", co-finanziato da Regione Lombardia nell'ambito del Bando Musei 2021 e "Saperi e sapori", progetto etnografico che vede tra i partner anche l'Università di Milano Bicocca. La chiusura invernale, infatti, interessa l'Orto botanico di Pavia (aperto solo per le scuole, gli studenti universitari e gli "Amici dell'Orto"), il Giardino botanico "G.E. Ghirardi" di Toscolano Maderno, che è visitabile esclusivamente su prenotazione, l'Orto botanico di Città Studi e il Giardino botanico alpino "Rezia" di Bormio. Ancora operativi invece la sezione di Astino dell'Orto botanico di Bergamo, che fino al 19 dicembre è aperta sabato e festivi e l'Orto botanico di Brera, aperto dal lunedì al sabato (non festivi)."Le attività della Rete e degli Orti e Giardini che ne fanno parte non terminano con la chiusura invernale, – spiega la presidente della Rete degli orti botanici della Lombardia, Daniela Praolini – ma continuano anche quando gli spazi verdi della nostra associazione non sono accessibili al pubblico. Crediamo fortemente che la tutela della natura e della biodiversità che la contraddistingue in tutte le specie botaniche esistenti sia un valore e una mission da portare avanti sempre, in ogni periodo dell'anno, con progetti che valorizzino la vasta disponibilità di risorse che il settore botanico offre. Auspichiamo che i progetti in partenza, oltre alle mostre e alle attività in corso, costituiscano un impulso decisivo in questa direzione". (Com)