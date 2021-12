Emilia Romagna: Mammi martedì presenta sei nuovi bandi agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biologico, tutela dell'ambiente e della biodiversità, taglio alle emissioni di gas serra e ammoniaca per contrastare i cambiamenti climatici. Lo ha riferito la Regione Emilia Romagna in una nota: "La Regione accelera sulla svolta "green" in agricoltura e mette a disposizione delle imprese un cospicuo pacchetto di risorse per accompagnare la riconversione del settore verso un modello imperniato su qualità e salubrità delle produzioni, sostenibilità e rinaturalizzazione del paesaggio agrario. A questo si aggiungono i finanziamenti per favorire il ricambio generazionale nei campi, sostenere l'innovazione e gli interventi di tutela del patrimonio forestale e di lotta al dissesto idrogeologico". Obiettivi, modalità e scadenze per accedere agli aiuti previsti da sei nuovi bandi del Programma di sviluppo rurale già adottati o in via approvazione da parte della Giunta regionale saranno illustrati in una videoconferenza stampa martedì 21 dicembre, alle ore 12,30, dall'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi. (Ren)