Legge Bilancio: ecco le misure di Giorgetti su delocalizzazioni, a favore delle imprese

- Alle norme antidelocalizzazioni si affiancano una serie di misure volute dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, a favore delle imprese che intendono investire in Italia o comunque prendere in carico lavoratori dalle aree di crisi. In particolare, tra le altre misure, c'è la direttiva ministro 6 agosto 21 indirizzata a tutte le direzioni per dare priorità nella richiesta di incentivi di vario tipo alle aziende che investono in aree già dichiarate di crisi, mentre l'articolo 24 della legge di Bilancio prevede un fondo speciale di 100 milioni di euro per favorire il prepensionamento dei lavoratori di aziende in crisi e l'articolo 30 sempre della manovra economica-finanziaria stabilisce la decontribuzione totale per chi assume a tempo indeterminato lavoratori in crisi. La legge di Bilancio, inoltre, rifinanzia con 450 milioni di euro lo strumento di politica industriale dei contratti di sviluppo, agevolando i progetti di investimento a sostegno della competitività. Nella norma antidelocalizzazione che sarà presentata alla legge di Bilancio, al comma 14 c’è il beneficio per l'acquisto di immobili da imprese in crisi. (Rin)