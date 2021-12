Infrastrutture: Arabia Saudita, lanciato piano di sviluppo a Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha lanciato il piano del Jeddah Central Project, precedentemente noto come New Jeddah Downtown, con investimenti totali pari a 19,99 miliardi di dollari (75 miliardi di riyal). Lo riferisce l'agenzia di stampa del regno "Spa". "L'ambizioso progetto da 75 miliardi di riyal sauditi svilupperà 5,7 milioni di metri quadrati di terreno affacciato sul Mar Rosso e sarà finanziato dal Fondo per gli investimenti pubblici e da investitori locali e internazionali", spiega la stampa saudita. (Res)