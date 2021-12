© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha intrattenuta una "buona" conversazione telefonica con il neo primo ministro bulgaro Kiril Petkov per congratularsi per la formazione del nuovo governo in Bulgaria. "Accogliamo con favore la motivazione della Bulgaria per affrontare la crisi Covid-19, attuare la riforma dello stato di diritto e passare a fonti di energia pulita", scrive Blinken su Twitter. (Nys)