Legge bilancio: Camilli (Unindustria), patent box misura importante, governo la ripristini

Presidente di Unindustria Lazio

19 luglio 2021

- "La misura del patent box introdotta nel 2015 che consentiva una parziale detassazione del reddito derivante dall'utilizzo diretto e indiretto dei beni intangibili era una leva molto importante per sostenere la competitività del nostro sistema Paese e quindi di creare ricchezza ed occupazione". Lo dichiara in una nota Angelo Camilli, presidente di Unindustria. "Nonostante la rilevanza di questo strumento fiscale – aggiunge Camilli - il maxi emendamento alla legge di Bilancio ha confermato la volontà di abbandonare questa importante riforma. Come sistema delle imprese del Lazio siamo molto delusi e perplessi da tale decisione ed auspichiamo che il Governo intervenga per rivedere questa dannosa decisione per il nostro sistema Paese reintroducendo la Patent box".(Com)