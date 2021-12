Reddito cittadinanza: Meloni, basta sprecare risorse a inseguire fallimentari trovate grilline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, scrive su Facebook: "Navigator: tra il vergognoso e il ridicolo. Il governo dei migliori, dopo aver tentato vanamente, con un vergognoso scaricabarile, di passare i navigator alle dipendenze delle Regioni - continua la parlamentare -, sembra aver trovato un compromesso all'interno della maggioranza per prorogare di altri 4 mesi i loro contratti, attraverso un emendamento, più volte riformulato, al cosiddetto decreto Recovery. La priorità del governo è ora assicurare un lavoro a quelli che dovevano trovare lavoro ai percettori di reddito di cittadinanza, ma non ci sono riusciti (e non potevano riuscirci). E, intanto, i costi per lo Stato e per i cittadini italiani aumentano, considerando che ogni anno il contingente dei navigator costa oltre 111 milioni di euro". Per Meloni, "sarebbe ora di prendere atto del totale fallimento del reddito di cittadinanza e della fantasiosa idea secondo la quale sarebbe stato sufficiente un gruppo di volonterosi giovani a risolvere il problema di milioni di italiani che non trovano lavoro e le carenze dei Centri per l'impiego. Basta sprecare tempo e risorse a inseguire le fallimentari trovate grilline". (Rin)