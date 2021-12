Usa-Cina: commissione Congresso invita “Nbc” a parlare di abusi su uiguri durante Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Jeff Merkley e il rappresentante James McGovern, co-presidenti della commissione esecutiva bipartisan del Congresso degli Stati Uniti sulla Cina (Cecc), hanno inviato una lettera all’amministratore delegato dell’emittente “Nbc”, Jeff Shell, per accertarsi che durante le Olimpiadi invernali di Pechino non vengano nascosti gli “abusi dei diritti umani” commessi dal governo cinese. Lo riporta il sito d’informazione “The Hill”. Nella missiva, i due membri del Congresso fanno esplicito riferimento alla repressione della minoranza uigura nello Xinjiang e alle restrizioni della democrazia a Hong Kong. La “Nbc”, secondo Merkley e McGovern, dovrebbe anche premere sul governo cinese perché dichiari pubblicamente che rispetterà la libertà di stampa e di religione durante la copertura dei Giochi, ed evitare di “amplificare la propaganda di regime” che tende a presentare i membri della comunità uigura e di altre minoranze come “felici” dell’operato delle autorità. “La ‘Nbc’ ha investito quasi un miliardo di dollari in questi Giochi, e questo implica una responsabilità nell’affrontare i problemi legati agli abusi dei diritti umani da parte della Cina”, si legge nella lettera.(Nys)