Etiopia: Consiglio Onu per i diritti umani istituisce commissione internazionale su abusi nel conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo etiope nei giorni scorsi ha fortemente respinto la decisione di convocare la sessione, condannando quello che considera "un tentativo ingiusto e controproducente di esercitare pressioni politiche" sugli affari interni al Paese. Su questa linea, i rappresentanti di Addis Abeba all'Onu hanno condannato in anticipo "i risultati politicamente motivati" della sessione d'emergenza del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, mentre il ministero degli Esteri si è detto "perplesso e rattristato" dall'iniziativa. Su queste basi, ieri il ministero degli Esteri etiope ha invitato gli ambasciatori dei Paesi africani ad Addis Abeba a boicottare la sessione speciale del Consiglio per i diritti umani, definendola "politicamente motivata" e "non rispettosa" dell'impegno profuso dal governo etiope ad applicare le raccomandazioni del rapporto investigativo congiunto Onu-Ehrc (Commissione etiope per i diritti umani) sulle presunte violazioni dei diritti umani commesse nel conflitto del Tigrè. L'appello è stato lanciato dal direttore generale per gli affari dell'Organizzazione intergovernativa per lo sviluppo (Igad) presso il ministero, Fissaha Shawel, e dal direttore generale per le organizzazioni internazionali, Yoseph Kassye, durante un incontro che i due funzionari hanno avuto con gli ambasciatori africani ad Addis Abeba. Fisseha ha quindi condannato la "distruzione sfrenata" di vite umane e proprietà nelle regioni di Amhara e Afar sotto l'occupazione del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) ed è tornato ad accusare i media occidentali di "disinformare il pubblico" e di "offuscare l'immagine dell'Etiopia". Kassye, da parte sua, ha affermato che gli africani dovrebbero continuare a impegnarsi nel principio di fornire soluzioni africane ai problemi africani, resistendo congiuntamente alle "indebite pressioni esterne" e ai tentativi di intromettersi nei loro affari interni. (Res)