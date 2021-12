Legge Bilancio: M5s, intesa su delocalizzazioni è lieta novella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’intesa raggiunta dalla maggioranza riguardo agli argini per le delocalizzazioni selvagge va indubbiamente nella giusta direzione, e ringraziamo la viceministra Todde che si è fatta 'perno' di questo lavoro di convergenza tra le forze politiche". Lo affermano in una nota i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Industria, Commercio, Turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. "La visione sposata dall’emendamento in manovra - si legge in una nota - è quella che come M5s proponiamo da anni, cioè la messa a punto di un percorso con step definiti e passaggi non aggirabili per le aziende che, per qualsivoglia ragione, decidono di chiudere un sito produttivo. Gkn, Elica, Whirlpool, Gianetti, Caterpillar e tutti gli altri casi che hanno contraddistinto quest’ultimo periodo rendevano necessario un intervento. Chi decide di delocalizzare, magari dopo aver avuto lauti contributi pubblici, non può agire soltanto secondo i propri comodi. In troppe occasioni la dignità dei lavoratori è stata calpestata in modo ignobile. A fianco a questo accordo raggiunto però riteniamo che si debba lavorare già nel 2022 su meccanismi premiali per quelle imprese che decidono di lasciare le proprie produzioni sul territorio, magari con nuovi investimenti". (segue) (Com)