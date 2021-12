Legge Bilancio: M5s, intesa su delocalizzazioni è lieta novella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del M5s proseguono: "Gli imprenditori che creano economia e posti di lavoro vanno sostenuti con ogni mezzo e con agevolazioni ad hoc. In commissione Industria al Senato è incardinato un testo di legge a firma Sergio Romagnoli, dal contenuto più che ragionevole su questo fronte: l’auspicio è che le forze di maggioranza, fresche di questo accordo in manovra, possano ragionare anche su quello. Soprattutto le grandi realtà industriali hanno spesso esigenze che vanno al di là degli aiuti che si possono dar loro. Il percorso fissato in legge di Bilancio eviterà ulteriori storture come quelle a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi: è una più che lieta novella". (Com)