Russia-Italia: ambasciatore Starace illustra esiti 18ma sessione Circeif ad imprenditori italiani

18 ottobre 2021

- L'ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, ha riunito oggi a Villa Berg, sede della missione diplomatica, i rappresentanti della comunità imprenditoriale italiana nel Paese per illustrare gli esiti della 18ma sessione del Consiglio italo-russo per la cooperazione economica, industriale e finanziaria (Circeif), tenutasi a Roma il 6 dicembre scorso alla presenza del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e del ministro per il Commercio e l'industria russo, Denis Manturov. Durante l'incontro, l'ambasciatore Starace ha posto l'accento sulla riunione del Comitato imprenditoriale italo-russo, che ha preceduto i lavori del Circeif, e che ha portato alla formulazione di un programma d'azione concreto da realizzarsi nei prossimi mesi. Espansione verso le regioni russe che spesso offrono straordinarie opportunità di investimento, promozione del Made in Italy nel contesto della politica russa di sostituzione delle importazioni, assistenza all'ingresso in Russia delle piccole e medie imprese e delle start-up italiane attive nei settori scientifici e tecnologici: questi gli obiettivi elencati dall'ambasciatore Starace che possono essere raggiunti solo grazie al gioco di squadra. È per questo, ha sottolineato il diplomatico, che è necessario "un rapporto frequente e diretto con il mondo imprenditoriale per orientare al meglio l'azione delle istituzioni in un Paese ricco di opportunità, ma anche straordinariamente complesso, come la Russia". (Rum)