Libia: “Jeune Afrique”, Francia più pragmatica dopo la scommessa persa su Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver scommesso (perdendo) sul generale Khalifa Haftar, il presidente francese Emmanuel Macron, “ha scelto una strategia più pragmatica per segnare il ritorno di Parigi nella partita libica”. Secondo la rivista online “Jeune Afrique”, il complicato dossier elettorale libico è ora seguito da Paul Soler, inviato speciale francese in Libia. Dallo scorso marzo, scrive la rivista online, il “Monsieur Libia” di Macron “è tornato in prima linea per guidare questa questione strategica per la Francia: la sicurezza del bacino del Mediterraneo”. Il sito web afferma che “la Francia ha segnato punti diplomatici con l'organizzazione, il 12 novembre, a Parigi, della conferenza internazionale sulla Libia, preparata in anticipo da Paul Soler”. Il diplomatico francese in Libia ha però difficoltà a favorire il ritorno di Parigi nella questione geostrategica a causa "della presenza di due attori di peso sullo scacchiere libico: Turchia e Russia”. (Res)