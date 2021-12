Sanità: Checchi (Ali Lombardia), confronto con i territori per collocamento case e ospedali di comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Autonomie locali italiane Lombardia, la scelta del collocamento di ospedali e case di comunità è avvenuta senza "una puntuale valutazione delle specifiche esigenze locali, senza una precisa scelta di capillarità, fondamentale per la medicina territoriale e senza un coinvolgimento reale dei sindaci". “Comprendiamo che la partita lombarda, che deve rispondere ad una popolazione di oltre 10 milioni di abitanti, sia complessa e articolata. Ma proprio per questo la logica non può essere la lettura unilaterale di bisogni e specificità territoriali, ma richiede la necessità di un confronto puntuale coi territori”, spiega Andrea Checchi, sindaco di San Donato Milanese e vicepresidente di Ali Lombardia. Un modo di procedere definito "riduttivo e minimalista", svolto senza valutazioni approfondite dei bisogni e con conseguenze paradossali: asst che vedono sovrapposizioni di presidi ed altre che invece ne risultano molto carenti, ancorché poi le medie per ats, che come noto raggruppano territori anche molto estesi e a scavalco su più province, rispettino gli standard per abitante. “Sia Anci sia Ali Lombardia nei giorni scorsi avevano chiesto più tempo per un confronto reale e non di facciata coi sindaci, nei consigli di rappresentanza delle ats così come nei distretti e negli ambiti territoriali”, aggiunge Stefania Bonaldi, sindaca di Crema e presidente di Ali Lombardia, sottolineando che “questa delibera sembra invece chiudere frettolosamente e unilateralmente ogni discussione, se così sarà si tratterà di una occasione mancata per dare risposte importanti sulla medicina territoriale, e come sindaci lo denunciamo in modo forte e chiaro”. “Come presidenza di Ali Lombardia ribadiamo la richiesta di una analisi più attenta, corroborata da un ingaggio reale dei sindaci, primi e diretti conoscitori delle esigenze locali ed una nuova programmazione fatta con criteri più ragionati e che contemplino una distribuzione equa dei presidi che premi la capillarità, la accessibilità da parte dei cittadini, ove possibile in spazi con dotazione di parcheggi e la raggiungibilità viabilistica dei presidi, anche coinvolgendo le tante Fondazioni lombarde che gestiscono rsa e sono in grado di garantire, soprattutto nei territori di provincia, quella capillarità che ora manca”. (Com)