Infrastrutture: Unindustria, su Orte-Civitavecchia imprese incontrano commissario Coppa

- Questa mattina presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia si è tenuto un tavolo tecnico con il Commissario straordinario per il completamento della SS 675 Umbro-Laziale (Trasversale Orte – Civitavecchia) Ilaria Coppa, organizzato da Unindustria in collaborazione con l'Autorità portuale di Civitavecchia. Lo rende noto Unindustria, spiegando che l'obiettivo del tavolo è stato quello di coinvolgere le realtà economiche del territorio per fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento di un'opera inserita nel contratto di programma Anas, ritenuta da tutti fondamentale per lo sviluppo. All'incontro con il Commissario straordinario hanno partecipato, oltre al presidente dell'Autorità portuale Pino Musolino e al vicesindaco di Civitavecchia Manuel Magliani, i rappresentanti di Unindustria, Legacoop Lazio, Ance Viterbo, l'Università della Tuscia e alcuni referenti del cluster portuale, con una rappresentanza di armatori, operatori economici e terminalisti. "Dall'incontro - si legge nella nota - è emersa l'ampia disponibilità da parte delle realtà economiche presenti a dare il proprio supporto al completamento della Orte – Civitavecchia. Tutti i partecipanti hanno accolto con soddisfazione quanto esposto dal Commissario Coppa sulla strategia da portare avanti per il completamento dell'arteria, che si svilupperà attraverso una prima fase volta al riavvio delle procedure autorizzative dell'intera tratta da Monte Romano Est alla A12". (segue) (Com)