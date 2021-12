Cuba: Meloni, Letta e Conte si dissocino da voto europarlamentari Pd e M5s su risoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Fratelli d'Italia "chiede al segretario del Pd Letta e al presidente del M5s Conte di dissociarsi pubblicamente dal voto espresso nel Parlamento europeo dai propri eurodeputati sulla risoluzione di condanna della brutale repressione del regime comunista di Diaz Canel e di rispetto dei diritti umani a Cuba". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Chi come noi conservatori ha a cuore libertà e democrazia - continua la parlamentare in una nota - non ha avuto dubbi su come votare, ma non è stato così per la sinistra: il Pd, con l'eccezione di due astenuti e uno addirittura contrario, non ha partecipato al voto mentre i Cinque stelle si sono astenuti e gli ex grillini hanno votato contro. La sinistra si riempie la bocca di stato di diritto in Ue, ma non ha il coraggio di condannare un regime brutale che da oltre 60 anni regala miseria e repressione al popolo cubano". La leader di Fd'I conclude: "Un voto che rispecchia le posizioni impresentabili di un pezzo della maggioranza che sostiene il nostro esecutivo. Per questo, chiediamo anche al presidente del Consiglio Draghi e al ministro degli Esteri Di Maio di ribadire ufficialmente il sostegno del governo italiano per una Cuba finalmente democratica e libera dal comunismo".(Com)