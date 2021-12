Ucraina: vicepremier Stefanishyna, a inizio 2022 incontro con autorità Ue su investimenti verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio del 2022, l'Ucraina e l'Unione europea terranno un incontro relativo agli investimenti per la trasformazione verde nel Paese. "Abbiamo anche in programma di tenere un incontro nel quadro del prossimo dialogo all'inizio del 2022, e in questa occasione ci concentreremo sull'attrarre risorse per la trasformazione verde all'interno del grande piano di investimenti europeo, che è stato anche annunciato come parte del Partenariato orientale e una priorità per noi", ha dichiarato la vicepremier per l'integrazione europea ed euro-atlantica dell'Ucraina Olha Stefanishyna. L'Ucraina ha già definito le aree prioritarie, vale a dire l'equa trasformazione delle regioni carbonifere, efficienza energetica, piena attuazione del secondo contributo determinato a livello nazionale, ha spiegato la vicepremier. "È tempo di capire fino a che punto i partner internazionali sono pronti a sostenere finanziariamente il nostro Paese per accelerare il raggiungimento di questi obiettivi", ha osservato ancora. "Vorremmo che le loro risorse fossero distribuite su tutto il territorio dell'Ucraina", ha sottolineato Stefanishyna. (Rum)