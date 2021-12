Russia-Usa: Cremlino, canali di comunicazione funzionano con Biden, a differenza di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto l'amministrazione del presidente Joe Biden, i canali di comunicazione tra Russia e Stati Uniti funzionano, in maniera versatile e in diversi formati, a differenza di quanto avvenuto con quella di Donald Trump, quando erano congelati. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, all'emittente televisiva internazionale "Rtvi", sostenendo che Trump non sia ancora un "politico professionista". Commentando le intenzioni dell'ex presidente statunitense di migliorare i rapporti con la Russia, Peskov ha aggiunto che "tutti tranne i professionisti hanno queste aspirazioni", ricordando le numerose sanzioni imposte alla Russia da Washington sotto l'amministrazione Trump. (Rum)