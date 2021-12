Sanità: altamente tecnologico e green, Zingaretti presenta nuovo ospedale di Rieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un polo ospedaliero altamente tecnologico e green di 70 mila metri quadrati con 440 posti letto. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme all'assessore alla Sanità, Alessio D’Amato e il direttore generale della Asl di Rieti, Marinella D’Innocenzo hanno presentato lo studio di fattibilità del nuovo ospedale di Rieti, un polo altamente tecnologico e green che sarà realizzato grazie a un finanziamento di 179 milioni di euro. L’evento si è svolto oggi pomeriggio presso l’aula Magna della direzione aziendale della Asl di Rieti alla presenza delle massime autorità del territorio della provincia di Rieti. Il nuovo Ospedale di Rieti si articolerà in aree funzionali omogenee e di tipo dipartimentale ispirate a modelli di organizzazione assistenziale “per intensità di cura”: sarà strutturato attraverso una piastra su due livelli per le alte tecnologie, emergenza, la parte ambulatoriale e i servizi di supporto e la prima accoglienza. (segue) (Com)