Sanità: altamente tecnologico e green, Zingaretti presenta nuovo ospedale di Rieti (3)

20 luglio 2021

- "Oggi è una giornata importante per questo territorio – ha commentato il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti -, e non si tratta di una parentesi nel nulla. Il progetto del nuovo ospedale di Rieti, che sarà una struttura moderna e tecnologica, è infatti all’interno di un piano di investimenti che cambierà il volto dei nostri territori. Nuovi ospedali, ma anche nuove tecnologie e eccellenze professionali avendo una forte impostazione rivolta ad una sanità di territorio. E' un processo avviato, ormai, che dobbiamo difendere. Insieme stiamo vincendo le sfide per un futuro senza paure", ha concluso il governatore. "Senza l'uscita del Lazio dal Commissariamento una giornata come quella di oggi non sarebbe mai stata possibile. Abbiamo un piano di interventi in edilizia sanitaria mai visto prima per il rafforzamento della sanità territoriale, nessuno ci ha mai regalato nulla ma è stato un lavoro di squadra. Il nuovo ospedale di Rieti è una sfida ambiziosa che entra ora nella fase esecutiva ed è importante costruire una progettazione partecipata con un riguardo alle tempistiche", ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (segue) (Com)