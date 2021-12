Sanità: altamente tecnologico e green, Zingaretti presenta nuovo ospedale di Rieti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo studio è orientato alla realizzazione di un edificio ad elevata efficienza ambientale, con eccellenti livelli di comfort, in armonia e continuo dialogo con l’ambiente. Tre le fasi di realizzazione: fase di progettazione (1 anno e mezzo); fase di appalto (1 anno); fase di costruzione dell’opera (3 anni). Lo studio di fattibilità del Nuovo Ospedale di Rieti ora passerà all'esame della Direzione Centrale Patrimonio dell'Inail per l’approvazione, a cui seguirà l’affidamento della progettazione esecutiva da parte della Asl di Rieti, che avverrà entro il 2022. Il Polo Ospedaliero sarà implementato, per fasi successive, con la costruzione di una Cittadella della Salute attorno ad un asse pedonale verde che possa essere vissuto come un parco urbano. (Com)