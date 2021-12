Quirinale: Salvini, decidere presto e a larga maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, “il mio obiettivo è decidere presto, bene, e se non tutti insieme, perché sarà difficile, a larga maggioranza". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando il tribunale di Palermo. “Sono contento che i leader di partito che ho contattato, tutti, abbiano accettato l’invito” a discutere sul profilo del Capo dello Stato, “e mi hanno chiesto di attendere la conclusione dell’iter della legge di Bilancio”. Ma, ha aggiunto, “per me potremmo vederci anche prima della fine dell’anno per iniziare a ragionare”.(Rin)