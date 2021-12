Covid: Donini, Emilia Romagna rimarrà in zona bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Emilia Romagna rimarrà in zona bianca. L'annuncio in una nota dell'ente regionale: "L'Rt regionale è di 1,15 (in calo rispetto all'1,3 della scorsa settimana), l'incidenza dei nuovi casi sale a 292 ogni 100mila abitanti, l'occupazione dei posti letti Covid ordinari è all'11 per cento e quella dei posti letto nelle terapie intensive al 10 per cento. L'Emilia-Romagna si conferma quindi in zona bianca: il passaggio di colore al giallo è infatti determinato dal superamento contemporaneo della soglia di sicurezza prevista per gli ultimi tre parametri, e cioè 50/100mila l'incidenza, 15 per cento l'occupazione dei reparti Covid, 10 per cento quella delle terapie intensive". L'assessore regionale alla salute Raffaele Donini ha dichiarato: "In Emilia-Romagna così come nel Paese i contagi sono in aumento. La campagna vaccinale è fondamentale, con le prime dosi per chi ancora non l'ha fatto, le terze dosi di richiamo e le somministrazioni nella fascia 5-11 anni". (segue) (Ren)