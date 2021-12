Quirinale: Salvini, Letta non metta veti su Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la scelta del prossimo Presidente della Repubblica “non bisogna escludere nessuno. A differenza di Letta che dice: ‘Berlusconi no’. Perchè Berlusconi no? Io mi siedo e parlo con tutti. Se Berlusconi avesse i numeri, non c’è un articolo della Costituzione che prevede che il segretario del Pd possa mettere dei veti”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando il tribunale di Palermo. (Rin)