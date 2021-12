Vaccini: in Puglia un milione di terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Superato il milione (1.000.936) di terze dosi booster contro il Covid somministrate in Puglia. La Puglia ha una media di copertura vaccinale superiore all'Italia sia per la fascia 5-11 anni iniziata ieri in scuole e centri di cura (0.6 per cento contro lo 0,4 per cento italiano: la Puglia risulta la seconda regione, dopo il Lazio, per percentuale di copertura per le dosi pediatriche), sia per le prime dosi (88 per cento, +2 per cento rispetto alla media italiana), seconde dosi (82per cento, +2 per cento) e terze dosi (28 per cento, +3 per cento). Proseguono anche oggi in tutta la regione le vaccinazioni nelle scuole e nei centri specialistici di cura e sono in programma numerose sessioni vaccinali anche nel weekend". Lo ha annunciato in una nota la Regione Puglia. (Ren)