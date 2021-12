Spagna: Casado (Pp), ministra Calvino la più incompetente dell'Ue, Sanchez la "cacci" da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Pablo Casado, ha attaccato duramente la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, definendola "defraudatrice fiscale", "incompetenze" e la peggior ministra dell'Economia dell'Unione europea dopo i dati offerti dalle organizzazioni internazionali sulle ripresa economica del Paese. A tal proposito, Casado ha invitato il presidente del governo a "cacciarla" dall'esecutivo. L'esponente conservatore ha pronunciato queste dure parole nel suo discorso davanti alla giunta direttiva galiziana del partito. Casado ha criticato il fatto che si cerchi di "mettere la museruola per non so quale moderazione o assenza di confronto" l'obbligo" del suo partito è di "dire la verità al popolo spagnolo" perché "è per questo che ci pagano lo stipendio". Il leader popolare, pertanto, ha rivendicato che la sua formazione deve "smascherare le bugie" del governo di Pedro Sanchez. Dopo aver assicurato che il Pp " è sempre stato la voce dei più deboli e abbandonati dai potenti", Casado ha affermato che continuerà a farlo dicendosi convinto che gli spagnoli lo "premieranno" alle urne perché la gente "non ce la fa più". I popolari, dunque, rappresentano una " alternativa ferma, responsabile, speranzosa, entusiasta". (Spm)