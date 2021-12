Milano: Riccardo Chailly sul podio della Scala per il Concerto di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Direttore Musicale Riccardo Chailly, impegnato in questi giorni nelle ultime tre repliche tutte esaurite di Macbeth (19, 22 e 29 dicembre) è protagonista sabato 18 dicembre alle ore 20 anche del tradizionale Concerto di Natale; in programma l’Ouverture Romeo e Giulietta e la Sinfonia n° 4 di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Come ogni anno Rai Cultura riprende il Concerto, che verrà trasmesso in prima TV venerdì 24 dicembre alle 10.40 su Rai1 e in replica lo stesso giorno alle 21.15 su Rai5 (per il pubblico di Rai1 introduce il concerto Stefania Battistini). Il Concerto sarà inoltre trasmesso da Arte in Francia e nei Paesi di lingua francese europei e oltreoceano, in Germania e altri Paesi di lingua tedesca, da Rsi in Svizzera e da Servus TV in Austria. Il Concerto di Natale è sostenuto da American Express. Il Concerto di Natale, tradizionale momento di musica e di incontro che annuncia le festività, si inserisce in un periodo di intensa attività per il Teatro: oltre alle già citate rappresentazioni di Macbeth il 19, 22 e 29 dicembre, in questi giorni si concentrano l’apertura del nuovo ciclo di Concerti da camera nel Ridotto di Palchi domenica 19 alle ore 11, le inaugurazioni delle Stagioni dei Recital di Canto con Ildar Abdrazakov e Mzia Bachtouridze lunedì 20 alle ore 20 e della Stagione di Balletto con La bayadère nella coreografia di Rudolf Nureyev martedì 21, che prosegue il 30 e con la tradizionale rappresentazione di Capodanno il 31 alle 18. Giovedì 23 dicembre alle 18 infine va in scena Lalla e Skali e… il mostro Mangianeve, primo episodio della nuova serie di concerti per i bambini con il Coro di voci bianche dell’Accademia diretto da Bruno Casoni e la regia di Mario Acampa. (Com)