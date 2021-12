Lombardia: Bocci (Pd), 500mila euro per la realizzazione di velostazioni sulla ciclabile per Linate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha dato il suo parere positivo agli investimenti riguardanti la realizzazione di velostazioni in corrispondenza della linea 6, nella tratta Milano Segrate-via Corelli-Idroscalo-Linate, del biciplan 'Cambio' della Città Metropolitana di Milano, per la rete delle piste ciclabili, l'interconnessione dei tracciati e il collegamento ai punti d'interscambio modale, in seguito ad un ordine del giorno al bilancio 2022-2024 a firma della consigliera regionale del Pd, Paola Bocci. 500mila euro che verranno prelevati dal fondo 'Interventi per la ripresa economica' per la realizzazione di velostazioni sulla ciclabile verso Linate. "Abbiamo sollecitato la Giunta Fontana a essere più vicina ai bisogni reali dei cittadini e a collegare sempre di più il capoluogo con tutti i territori. Abbiamo garantito la realizzazione di un'infrastruttura che fin dalla prossima estate collegherà un importante polo come l'Idroscalo alla città di Milano", spiega Bocci. Per la consigliera Pd si tratta di "un bel segnale a sostegno della ciclabilità e della mobilità intermodale che punta a sviluppare e implementare questi sistemi di spostamento, facilitando l'uso combinato di mezzo pubblico e bici per chi si sposta in bicicletta". (Com)