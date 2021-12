Danimarca: Covid, premier Frederiksen propone di chiudere teatri, cinema e musei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teatri, cinema, sale da concerto, parchi di divertimento, musei e gallerie d'arte in Danimarca chiuderanno le saracinesche nel tentativo di frenare il contagio da coronavirus dovuto alla nuova variante Omicron. Lo ha annunciato oggi al premier danese, Mette Frederiksen, in una dichiarazione pubblica. Inoltre il capo di governo ha chiarito che gli esercizi commerciali di dimensioni inferiori a 2 mila metri quadrati e i ristoranti del Paese dovranno limitare gli accessi ai clienti. Il governo inoltre consiglia ai cittadini di limitare i contatti sociali durante le vacanze di Natale. Il primo ministro ha inoltre proposto di vietare la somministrazione di alcolici dopo le 22. "Non stiamo parlando di chiudere l'intero Paese come abbiamo fatto l'anno scorso", ha detto Frederiksen. "A tempo di record, le regole del gioco sono state nuovamente cambiate", ha aggiunto Frederiksen riferendosi a Omicron. (Sts)