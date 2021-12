Sanità: Nursind a Brunetta, ci fa o ci è? Per chiudere contratto serviranno mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non chiediamo di stravolgere le leggi né di scavalcare la contrattazione. Siamo rispettosi del lavoro che sta portando avanti bene l'Aran. A parte la cronistoria del provvedimento sull'indennità di specificità infermieristica che conosciamo tutti benissimo, senza le lezioncine del ministro, la questione che stiamo ponendo è solo relativa ai tempi. Tempi su cui Brunetta continua ad essere troppo ottimista. Il dubbio è: ci fa o ci è?". Risponde in questo modo il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega, alle precisazioni del titolare del dicastero di palazzo Vidoni. "Il ministro, che parla di 'interpretazioni sconcertanti' e 'attacchi pretestuosi', dovrebbe sapere che ciò che viene definito al tavolo contrattuale è solo un'ipotesi di accordo. Tale ipotesi, infatti, poi deve essere vagliata da diversi organi di controllo, ragion per cui occorrono almeno quattro mesi per ricevere in busta paga gli aumenti definiti nel contratto". Il segretario risponde punto su punto alle obiezioni del ministro e precisa ancora: "La collaborazione da parte del sindacato c'è stata sin dalla prima riunione all'Aran. Anzi, il Nursind aveva anche avanzato la proposta di una coda contrattuale proprio per snellire i lavori. La verità - conclude - è che adesso Brunetta ha fretta di chiudere la partita come se si trattasse di un incontro del suo amato judo, ma noi vogliamo firmare un buon contratto e non qualsiasi contratto. Il ministro, insomma, ci chiede di aspettare e pazientare, ma noi non abbiamo aspettato certo i dispositivi di protezione individuale quando, nel pieno della prima emergenza Covid, ci siamo messi addosso i sacchi dell'immondizia per assistere chi entrava in ospedale".(Com)