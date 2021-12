Legge Bilancio: De Petris (Leu), soddisfazione per accoglimento nostre proposte su scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una redazione di giornaliste e giornalisti di prim’ordine che, nonostante la pandemia, sono stati con entusiasmo e passione al servizio dell’informazione" Loredana De Petris

Presidente del Gruppo Misto in Senato e capogruppo di Liberi e Uguali

19 luglio 2021

- "Registriamo con soddisfazione l'accoglimento, nell'emendamento del governo alla legge di bilancio, delle nostre proposte sullo stanziamento di fondi aggiuntivi per la scuola. Si tratta di 200 milioni da usarsi nel potenziamento dell'organico Covid anche per il personale Ata, nella valorizzazione professionale dei docenti e in ulteriori misure a favore del dimensionamento scolastico. E' stata anche accolta la nostra richiesta di assumere i docenti di sostegno dalle Gps anche per l'anno scolastico 2022-23". Lo afferma la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris. "Siamo tuttavia ancora impegnati - prosegue la parlamentare in una nota - per l'eliminazione dei vincoli per l'assegnazione provvisoria e l'utilizzazione, misura che andrebbe incontro a tutti qui lavoratori della scuola costretti a lavorare molto lontano dalla propria residenza anche se in condizioni personali o famigliari di fragilità. Continuiamo infine a insistere per rinviare, visto che sembra non modificabile, l'introduzione dei docenti di educazione fisica per l'insegnamento dell'Educazione motoria, che di fatto avvierebbe un'irreversibile secondarizzazione di questo grado di istruzione". (Com)