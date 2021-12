Milano: Piscina (Lega), sgombero bivacchi sotto a ponti di stazione Centrale chiesto mesi fa, meglio tardi che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono felice che dopo mesi di segnalazioni, che io stesso ho ripetutamente trasmesso, finalmente l’assessore Granelli si sia reso conto della disastrosa situazione al di sotto dei ponti della stazione Centrale, tra via Ferrante Aporti e via Sammartini”. Lo afferma in una nota Samuele Piscina, consigliere comunale e vicecommissario della Lega a Milano. “Meglio tardi che mai. Certo che se i tempi d’intervento della Giunta Sala sono questi, peraltro quando finalmente si riescono a vedere dei provvedimenti, possiamo solo metterci le mani nei capelli. La prima segnalazione partì infatti nella scorsa primavera, durante il precedente mandato quando decine di immigrati già stazionavano sotto i tunnel. Ne sono seguite molte altre durante l’estate e quando la nuova Giunta si era insediata, con Granelli che in risposta garantiva di essere intervenuto anche a fronte dell’evidenza di una situazione totalmente invariata”. “Lo sgombero di ieri sera è fondamentale, ma, purtroppo non è risolutivo. Infatti, già stamane diversi migranti si erano già riposizionati sotto i ponti con materassi e capanne”. “Non possiamo fare finta di nulla: bisogna continuare a intervenire giorno dopo giorno per scoraggiare i bivacchi e offrire posti sicuri e al caldo a queste persone, arrivate a Milano senza un’adeguata accoglienza a causa delle sconsiderate politiche migratorie del Pd e del Sindaco Sala che hanno spalancato le porte della città”, chiosa l’esponente leghista. “Nello stesso momento, non è più possibile che alcune associazioni, convenzionate col Comune di Milano, si rechino da queste persone offrendo viveri e servizi in strada invece di provare a convincerle ad andare nei dormitori. Il Comune deve necessariamente rivedere il suo modello sociale per il bene di coloro che dormono in strada e per il decoro e la sicurezza della città”. (Com)