Brexit: pesca, Francia chiederà a Commissione Ue di annunciare contenzioso con Regno Unito

- La Francia chiederà questo fine settimana alla Commissione europea di annunciare il lancio di un contenzioso nei confronti del Regno Unito per le licenza di pesca che ancora non sono state consegnate ai pescatori francesi per operare nelle acque britanniche nell'ambito degli accordi post-Brexit. Lo ha detto il sottosegretario francese agli Affari europei, Clement Beaune, all'emittente radiofonica "France info". A fine novembre Bruxelles a chiesto a Londra di regolare il dossier rilasciando tutte le autorizzazioni richieste dai pescatori francesi entro il 10 dicembre. La procedura di contenzioso potrebbe portare ad eventuali misure di ritorsione a livello europeo. (Frp)