Bielorussia-Polonia: ministero Difesa propone a Varsavia negoziati per risolvere crisi al confine

- La Bielorussia ha proposto alla Polonia l'avvio di negoziati transfrontalieri per discutere questioni "critiche" per le parti, in primis per risolvere la crisi al confine bielorusso-polacco, nonché per svolgere attività di verifica simultanee nei due Paesi nel quadro delle misure regionali su fiducia e sicurezza reciproche. Lo comunica il ministero della Difesa bielorusso, ritenendo che l'iniziativa possa dare avvio ad un dialogo costruttivo. (Rum)