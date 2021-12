Regno Unito: seggio North Shropshire, Johnson si assume "responsabilità personale" per la sconfitta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, si è assunto la “responsabilità personale" della sconfitta alle elezioni suppletive del North Shropshire. "Chiaramente il voto nel North Shropshire è un risultato molto deludente e capisco perfettamente le frustrazioni della gente, ho sentito cosa dicono gli elettori nel North Shropshire e in tutta umiltà devo accettare quel verdetto", ha detto Johnson, citato dall’emittente televisiva “Sky News”. Ieri i Conservatori hanno subito una storica sconfitta nelle elezioni per il rinnovo del seggio nel collegio del North Shropshire, vicino Birmingham, nell’Inghilterra centrale. I Tories hanno controllato il seggio in questione fin dalla sua istituzione e successiva soppressione, dal 1832 al 1885, e dal 1983 a oggi, quando è stato ricostituito. Il voto di ieri ha invece assegnato il seggio ai Liberal democratici, con la vittoria di Helen Morgan sul candidato conservatore Neil Shastri-Hurst. Nel suo discorso dopo aver incassato la vittoria elettorale, Morgan ha detto che la “festa è finita” per Johnson e il suo governo. Il candidato conservatore, Neil Shastri-Hurst, non è riuscito a impedire il passaggio di mano del seggio, ottenendo solo 12.032 voti contro i 17.957 di Morgan, mentre Ben Wood, il candidato dei laboristi si è attestato al terzo posto con 3.686 voti. (Rel)