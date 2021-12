Speciale scuola: magazzino droga in bagno istituto a Civita Castellana, scoperto grazie a fiuto di Ron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bagno fuori servizio all'interno di una scuola di Civita Castellana era, in realtà, un piccolo magazzino della droga. Lo ha scoperto Ron, il cane carabiniere del nucleo cinofili di Roma, durante un controllo svolto dai militari della compagnia di Civita Castellana. L'attività effettuata nelle scuole del territorio con l'ausilio del cane antidroga è stato effettuato con il pieno accordo della dirigenza scolastica. Il fiuto di Ron ha portato i militari, dopo un primo sopralluogo nei corridoi e in alcune aule, fino alla porta di un bagno chiuso da tempo per guasto, e quando la porta è stata aperta, occultato dietro i sanitari è stato rinvenuto un involucro con una dozzina di dosi di sostanza stupefacente tipo hashish, già preconfezionate e pronte per essere prelevate evidentemente da coloro a cui il nascondiglio era ben noto. Il sequestro della sostanza è stato operato a carico di ignoti. (Rer)