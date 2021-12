Speciale scuola: in Italia alfabetizzazione sanitaria insufficiente per il 23 per cento della popolazione, meno della media Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo studio emerge anche una cattiva condizione di salute auto-percepita, un basso status socio-economico e l'indigenza finanziaria sono stati associati sia a una minore alfabetizzazione sanitaria generale che alle specifiche alfabetizzazioni sanitarie analizzate. Un livello di istruzione non elevato è stato anche associato ad una bassa alfabetizzazione sanitaria generale, nonché ad una povera alfabetizzazione sanitaria digitale e vaccinale. È stato evidenziato un gradiente sociale per tutti i Paesi, anche se di grado diverso da un paese all'altro. La deprivazione finanziaria e il basso livello di auto-percezione nella società sono stati predittori significativi di una minore alfabetizzazione sanitaria per tutte e cinque le misure. La condizione di una scarsa alfabetizzazione sanitaria è associata a una minore attività fisica e a un minor consumo di frutta e verdura, a una minore percezione di sé stessi, a maggiori limitazioni nelle attività dovute a problemi di salute e a più malattie/problemi di salute a lungo termine. A causa dei diversi metodi e tempi di raccolta dei dati, le differenze tra i singoli paesi devono essere interpretate con cautela, così come qualsiasi ipotesi causale sui potenziali effetti dovuti al disegno dello studio trasversale. Le variazioni tra i paesi confermano che l'alfabetizzazione sanitaria è un concetto contestuale da misurare e valutare regolarmente a livello di paese e comunità. La prossima indagine europea sull'alfabetizzazione sanitaria è prevista per il 2024. Per colmare il divario di alfabetizzazione sanitaria, il rapporto presenta un elenco di raccomandazioni su come migliorare la politica, la ricerca e la pratica, tra cui: concentrare gli sforzi per consentire alle persone di accedere, comprendere, valutare e utilizzare al meglio le informazioni per rafforzare l'assistenza sanitaria, la prevenzione delle malattie e la promozione della salute; implementare una misurazione regolare e periodica dello stato e dei progressi dell'alfabetizzazione sanitaria nella popolazione; implementare in modo sistematico l'alfabetizzazione sanitaria nelle scuole, nella formazione degli adulti, nei media, ecc.; individuare i gruppi a rischio per ridurre le disuguaglianze di alfabetizzazione sanitaria, ad es. per la salute mentale; migliorare la comunicazione e l'interazione in contesti rilevanti per la salute; sviluppare la capacità di alfabetizzazione sanitaria della forza lavoro per migliorare la salute e il benessere; migliorare i sistemi e le organizzazioni sanitarie per renderli più attenti all’alfabetizzazione sanitaria, ad esempio, più facili da navigare e aumentare l'affidabilità dell'informazione e della comunicazione sulle vaccinazioni. (Rin)