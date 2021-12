Speciale scuola: Città metropolitana Roma, disponibili ad ascoltare e valutare richieste studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana di Roma è "disponibile ad ascoltare e a valutare le richieste degli studenti che in questi giorni sono mobilitati. L'Ente metropolitano, che per altro eleggerà il nuovo consiglio questa settimana, analizzerà le criticità e le proposte degli studenti ed in particolare per le questioni che riguardano l'edilizia scolastica. La sinergia tra gli Enti coinvolti, Comuni, Municipi e Città metropolitana sarà la chiave di volta per modulare, assieme agli studenti, le soluzioni più efficaci". Si legge in una nota della Città metropolitana di Roma. (Com)