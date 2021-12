Moldova: Ue offre 36 milioni di euro per sviluppo enti locali, media e accesso alla giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sosterrà tre nuovi progetti di sostegno da 36 milioni di euro per la Moldova, che contribuiranno allo sviluppo degli enti locali, dei media e dell'accesso alla giustizia. I progetti sono stati annunciati oggi in un evento organizzato dalla piattaforma "Team Europe", che mira a sostenere i Paesi partner dell'Ue nella lotta alla pandemia. All'evento hanno partecipato il primo ministro Natalia Gavrilita, l'ambasciatore dell'Ue in Moldova, Janis Mazeiks, gli ambasciatori degli Stati membri dell'Ue, i rappresentanti della Bers e della Bei, partner chiave delle iniziative "Europe Team". Nel suo discorso, Gavrilita ha ringraziato il "Team Europe" per il suo continuo sostegno alla Moldova nel superare l'impatto della pandemia e per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. "Il team Europa significa unità, solidarietà e sostegno concreto per il nostro Paese dall'Unione Europea e dagli Stati membri, ma anche dalle istituzioni finanziarie. Siamo stati il primo Paese europeo a beneficiare dello strumento Covax e del meccanismo di protezione civile dell'Ue, ottenendo oltre un milione di dosi di vaccini. Allo stesso tempo, Stati membri come Romania, Austria, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Ungheria e Germania hanno fornito dispositivi di protezione, dispositivi medici e attrezzature per un valore di oltre 20 milioni di euro. Queste donazioni hanno salvato molte vite", ha affermato Gavrilita. (segue) (Rob)