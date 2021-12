Moldova: Ue offre 36 milioni di euro per sviluppo enti locali, media e accesso alla giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'esecutivo ha parlato dell'importanza dell'assistenza dell'Ue all'economia nazionale, riferendosi al Piano di ripresa economica dell'Ue per la Moldova, per un valore fino a 600 milioni di euro. La Commissione europea ha già erogato 50 milioni di euro in assistenza macrofinanziaria di emergenza per sostenere gli sforzi per combattere la pandemia di Covid-19 in Moldova. Altri 36,4 milioni di euro sono assistenza non rimborsabile per rafforzare la resilienza del sistema sanitario, sostenere il processo di ripresa economica, riformare la polizia e contrastare la pandemia di Covid-19. Il primo ministro ha inoltre apprezzato il sostegno dell'Ue alla Moldova nel superare la crisi del gas. "Questa settimana abbiamo firmato a Bruxelles un accordo di finanziamento da 60 milioni di euro, che contribuirà direttamente a sostenere i consumatori vulnerabili in modo che possano far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia. I mezzi saranno utilizzati anche per l'adozione di ulteriori misure di sostegno economico e sociale, nonché per il consolidamento della sicurezza energetica e il miglioramento dell'efficienza energetica", ha ricordato il premier. I tre progetti lanciati dal "Team Europa" hanno un budget totale di 36 milioni di euro, denaro stanziato dall'Ue e da Stati membri, come Slovacchia, Germania, Polonia, Austria, Lituania, Francia. (Rob)