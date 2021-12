Milano: Granelli, intervento in zona stazione necessario, bivaccare sotto i tunnel non è umano né decoroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tardo pomeriggio di ieri il Comune di Milano con Polizia locale, servizi sociali con le unità mobili del piano freddo sono intervenuti nei quattro tunnel sotto i binari della stazione centrale (Mortirolo, Zuccoli, Lumiere, Lunigiana) per evitare il bivacco delle persone senza dimora e invitarle a utilizzare le strutture di accoglienza messe a disposizione del Comune. Lo scrive sul suo profilo Facebook l'assessore alla scurezza del Comune di Milano Marco Granelli spiegando che al momento dell'operazione erano presenti un totale di 24 persone e a tutte è stato chiesto se volevano essere accolte oppure allontanarsi con le loro cose. A fine serata nel mezzanino della stazione Centrale sono arrivate 30 persone alle quali, in questo modo, è stato evitato di passare la notte all'addiaccio ed è stata data una sistemazione dignitosa e un pasto caldo. Oltre alle persone accolte, altre due sono state accompagnate in ospedale per le cure, per coma etilico la prima e perché probabilmente vittima di un pestaggio avvenuto nei giorni precedenti, la seconda. Bivaccare sotto i tunnel - prosegue - non è umano e decoroso, è anche molto rischioso per violenze che purtroppo possono generare, meglio dormire nelle accoglienze, a partire da quelle a bassa soglia come il mezzanino. Grazie alla Polizia Locale, agli operatori dei servizi sociali e agli operatori delle associazioni coordinate dal comune per la gestione del piano freddo. (segue) (Rem)