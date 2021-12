Milano: Granelli, intervento in zona stazione necessario, bivaccare sotto i tunnel non è umano né decoroso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sottopassi vicino alla stazione non sono una soluzione accettabile per le persone e per la città, i giacigli di fortuna sono gettati fra auto parcheggiate e in uno spazio pericolosamente vicino alla strada dove auto e motorini sfrecciano veloci, creando una cappa di aria irrespirabile con temperature che scendono sotto lo zero. Questo intervento ha evitato a numerose persone che ogni notte dormono nei tunnel una situazione inaccettabile. Questa mattina sono stati invitati a recarsi al Centro Sammartini per l’ammissione in uno dei centri che il Comune ha allestito per l’inverno, all’interno dei quali ci sono ancora tanti posti liberi. Attualmente sono accolte nei centri oltre 1300 persone e continueremo ad attivare strutture anche nei prossimi giorni per avere sempre la garanzia di poter dare un posto a tutti quello che ne chiedono uno. L’area dei sottopassi vicino alla stazione - conclude l'assessore - è stata poi oggetto dell’intervento di Amsa, dopo che gli operatori avevano invitato i senza dimora a prendere tutto quello che volevano portare con loro. La Polizia locale, che ha supportato le operazioni, continuerà a pattugliare per individuare e isolare eventuali situazioni di illegalità. Le nostre unità mobili continueranno, come sempre, il loro lavoro di accompagnamento e sostegno a chi vive per strada, offrendo ospitalità nelle strutture comunali dove, oltre a un posto letto, a tutti gli utenti viene offerta cena calda e colazione. (Rem)