Scuola: Campidoglio, mercoledì 22 incontriamo gli studenti in mobilitazione

- "La politica e le istituzioni non possono ignorate i temi che gli studenti e le studentesse stanno ponendo all'attenzione di tutti, con una mobilitazione diffusa e generalizzata". A dichiararlo sono l'assessora alla Scuola, Lavoro e Formazione di Roma Capitale, Claudia Pratelli, e il delegato del sindaco alle Politiche giovanili, Lorenzo Marinone. "Temi importanti - spiegano - che riguardano il futuro del paese. Abbiamo il dovere di ascoltarli e per questo abbiamo organizzato un incontro, per mercoledì prossimo per aprire un confronto che riteniamo necessario e urgente".(Com)