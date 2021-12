Vietnam: l’Onu chiede il rilascio immediato dei 4 attivisti condannati a 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite sono profondamente preoccupate dalle condanne a oltre dieci anni di carcere comminate a quattro attivisti in Vietnam, di cui chiedono “l’immediato rilascio”. Lo dichiara Ravina Shamdasani, portavoce dell’Alto commissariato Onu per i diritti umani. “Siamo profondamente turbati dalla sentenza comminata a difensori per i diritti umani incriminati per aver diffuso propaganda anti-statale in Vietnam. Negli ultimi tre giorni di questa settimana, quattro importanti attivisti sono stati condannati a oltre dieci anni di carcere e cinque anni di libertà vigilata”, ha ricordato Shamdasani. “Tutti i casi seguono simili traiettorie che alimentano serie preoccupazioni riguardanti la legalità della detenzione, la presunzione d’innocenza e la correttezza dei processi. Invitiamo le autorità del Vietnam a rilasciare immediatamente questi individui, così come le altre persone arrestate in maniera arbitraria”, ha aggiunto la funzionaria Onu. Do Nam Trung, noto attivista impegnato in campagne contro la corruzione e contro le ingerenze della Cina, è stato condannato ieri, 16 dicembre, a dieci anni di carcere. Il giorno prima gli attivisti Trinh Ba Phuong e Nguyen Thi Tam erano stati condannati rispettivamente a dieci e sei anni di carcere con le stesse accuse. Martedì 14, invece, era stata la volta della giornalista Pham Doan Trang, condannata a nove anni per crimini contro lo Stato. (Fim)