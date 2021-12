Inflazione: Bankitalia, +1,9 per cento nel 2021, + 2,8 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi al consumo crescerebbero dell’1,9 per cento quest’anno e accelererebbero al 2,8 nel 2022, sospinti principalmente dagli effetti del rincaro dei beni energetici, che si esaurirebbero verso la fine del prossimo anno. E’ quanto si legge nella Nota che presenta le proiezioni macroeconomiche per l'Italia nel quadriennio 2021-24, elaborate dagli esperti della Banca d'Italia nell'ambito dell'esercizio coordinato dell'Eurosistema. In linea con l’ipotesi di una graduale discesa dei prezzi delle materie prime energetiche, l’inflazione scenderebbe all’1,5 per cento nel 2023 per risalire in misura contenuta l’anno dopo, all’1,7 per cento, riflettendo la graduale accelerazione dei salari e la riduzione dei margini di capacità inutilizzata.(Rin)