Pil: Bankitalia, +6,2 per cento nel 2021, +4 per cento nel 2022 (2)

- Sotto queste ipotesi - prosegue Bankitalia - il prodotto tornerebbe a espandersi in maniera sostenuta a partire dalla prossima primavera, in concomitanza con il miglioramento del quadro sanitario, e recupererebbe i livelli precedenti lo scoppio della pandemia entro la metà del 2022. Successivamente la crescita rimarrebbe robusta, seppure non così intensa come quella che ha caratterizzato il rimbalzo produttivo che ha fatto seguito alla riapertura dell’economia nel 2021. In media d’anno, lo scenario macroeconomico prefigura un aumento del Pil in Italia del 6,2 per cento quest’anno, del 4,0 per cento nel 2022, del 2,5 nel 2023 e dell’1,7 nel 2024. (Rin)