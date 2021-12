Foggia: Boccia su rogo campo rom, fallimento della società degli egoismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- L'incendio divampato nel campo rom di Stornara "è una tragedia che impone una reazione civica e politica; i due fratellini di 4 e 2 anni che hanno perso la vita nel sonno sono figli di tutti noi. La magistratura farà luce su quanto successo in quel campo nomadi ma è innegabile che la politica debba interrogarsi sulle condizioni, spesso disumane, in cui vivono intere comunità e trovare delle soluzioni civili, evitando che si ripetano tragedie come quella di oggi". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, al termine di un incontro a Bari presso la sede regionale del Partito democratico della Puglia. "Non si può e non si deve vivere in quelle condizioni. Su questo è necessario essere intransigenti. Nessuna persona dovrebbe morire così, men che meno due poveri bimbi, è uno strazio che rappresenta innanzitutto il fallimento di tutti noi e di una società sempre più egoista", ha concluso. (Rin)